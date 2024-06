Actie vakantiegeld en deelkast Caritas

KLARENBEEK – De groep Caritas Klarenbeek start weer met de vakantiegeld- en deelkastactie. Er zijn mensen in Klarenbeek die door een tekort aan inkomen, ziekte of andere tegenslag niet van de vakantie kunnen genieten. Daarom doet de werkgroep ook dit jaar de oproep om te helpen bij de actie vakantiegeld.

Met de ontvangen gelden worden personen of gezinnen op verschillende manieren ondersteund. Dit kan een financiële bijdrage zijn, maar ook in de vorm van een toegangskaartje voor een pretpark of een waardebon voor een bezoekje aan een horecagelegenheid. Allemaal klein attenties die bij kunnen dragen aan een leuke vakantie. Wie wat kan missen heeft kan een bijdrage storten op rekeningnummer NL79 INGB0703130064 ten name van I. Franken W.G. Caritas.

Mensen die iemand kennen die de hulp van de werkgroep Caritas zou kunnen gebruiken, kunnen dit laten weten door middel van een briefje in de brievenbus van Het Boshuis.

De deelkast heeft inmiddels in Klarenbeek ook bekendheid gekregen. Mensen die iets kunnen gebruiken voor de dagelijkse levensbehoeften kunnen er terecht. Mensen die wat over hebben kunnen dit in de deelkast plaatsen. Naast houdbare producten is het ook mogelijk om vers fruit en verse groente in de deelkast achter te laten.