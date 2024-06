Achtervolging op A348

DE STEEG – De politie kwam woensdagmiddag 12 juni rond 15.00 uur met zeker tien auto’s in actie op de A348. Bij knooppunt Velperbroek werd een stopsein gegeven aan de bestuurder van een auto, die er vervolgens vandoor ging. De politie zette de achtervolging in. Bij de afslag Havikerwaard kon de auto tot stilstand worden gebracht en is de bestuurder aangehouden.

De snelweg is een poosje afgesloten geweest omdat de politie nog onderzoek deed naar spullen die mogelijk uit de auto waren gegooid.

Foto: Sebastiaan Kleijn/Persbureau Heitink