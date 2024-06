Aanmelding Velps Darttoernooi

VELP – Op zaterdag 8 juni houdt de Velpse carnavalsvereniging De Narrenkap het jaarlijkse Carnavalesk Velps Open Darttoernooi. De aanmelding is geopend. Iedereen kan meedoen, enige voorwaarde is dat er koppels worden gevormd. Gedurende het toernooi zullen de koppels tegen elkaar strijden om te bepalen wie aan het eind van de dag de prijzen mee naar huis mag nemen. Er zijn diverse prijzen te winnen voor de verschillende poules. De middag wordt afgesloten met een spetterende finale.

Het toernooi wordt gepeeld in ’t Narrenhuus op de Beemd in Velp. De zaal is open om 11.00 uur, de eerste wedstrijden starten om 12.00 uur. Er wordt tot ongeveer 18.00 uur gespeeld. Aanmelden kan via kanselier@cvdenarrenkap.nl. Deelname kost 10 euro per koppel, ter plaatse te voldoen.