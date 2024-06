Aanhouding na steekpartij in Rheden

RHEDEN – In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni heeft een mogelijk steekincident plaatsgevonden in een woning aan de Leeuwerikenweg in Rheden. Net voor 1.30 uur kreeg de politie de melding en rukte met meerdere wagens uit. Ook de ambulance snelde naar de Leeuwerikenweg.Hier werd één persoon direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Een ander raakte lichtgewond, maar hoefde niet met de ambulance naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning.

Foto: Persbureau Heitink