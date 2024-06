192 lopers doen mee aan avondvierdaagse Hummelo

HUMMELO – In Hummelo werd afgelopen week de avondvierdaagse gelopen. Vijf avonden lang werden er mooie wandelingen gemaakt door de omgeving van het dorp. De deelnemers mogen een avond overslaan, het is tenslotte een vierdaagse, maar er waren ook fanatiekelingen die alle vijf dagen op pad gingen. Het was lekker wandelweer en dat maakte dat de animo groot was, maar liefst 192 mensen liepen mee.

Het hoogtepunt was natuurlijk de intocht op vrijdagavond. Er stonden veel mensen langs de weg om de lopers aan te moedigen. Na afloop mochten de wandelaars de felbegeerde medaille in ontvangst nemen.

Foto: Hanny ten Dolle