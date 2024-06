12,5 jaar BuurtBus in Spankeren en Dieren

DIEREN – Op zondag 26 mei vierde BuurtBus Spankeren Dieren (BBSD) het 12,5 jarig bestaan. Al die jaren rijden de vrijwillige chauffeurs hun routes door deze dorpen om te zorgen dat de passagiers op hun bestemming aankomen. Om het jubileum te vieren zijn de vrijwilligers en hun partners getrakteerd op een uitstapje. Aan het eind van de dag zijn zeven chauffeurs van het eerste uur in het zonnetje gezet. Naast lovende woorden en een bedankje, ontvingen zij een prachtige bos bloemen. Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden, in het midden op de foto, was aanwezig om de chauffeurs, maar ook de andere vrijwilligers, te complimenteren met het goede werk dat zij verrichten.

Foto: Christa Heine