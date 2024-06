122 jaar geschiedenis van VVO komt samen in boek

VELP – Vrijdag 17 mei werd bij voetbalvereniging VVO Velp een boek gepresenteerd over de geschiedenis van de club. Ruud Schwartz, oud-1e elftalspeler én voorzitter van VVO maakte een verhaal over optimisme, creativiteit, van de gevestigde orde tegenover vernieuwingsdrang, van sportieve hoogte- en dieptepunten, van onvoorwaardelijke clubliefde, van stevige meningsverschillen, maar ook samen de schouders eronder zetten en tenslotte het ultieme plezier van het met elkaar genieten van het verenigingsleven en het edele voetbalspel in saamhorigheid en verbinding met de ander. Het boek, getiteld ‘Olympia’ – Van Knollenkamp naar Pinkenberg’, beschrijft de 122-jarige geschiedenis van de Velpse voetbalclub.

Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling om een boek te maken”, vertelt Brian Donderwinkel, bestuurslid van VVO. “Maar we kwamen een groot archief tegen en het leek het bestuur erg interessant om daar wat mee te doen.” De club vierde midden in coronatijd haar 120-jarig jubileum en benutte deze periode om het archief in te duiken.

Uit de hand gelopen

“We wilden in contact blijven met onze leden en verhalen over de historie van de club vonden we een mooie manier.” Aanvankelijk was het de bedoeling om per decennium een verhaal te maken en die elke maand te publiceren, vertelt Donderwinkel. “Maar dat liep al snel een beetje uit de hand.” Het bestuur vroeg Ruud Schwartz om de verhalen te maken en die wist daar wel raad mee. Schwartz is 1e elftalspeler én voorzitter van VVO en al 62 jaar betrokken bij de club. “Ik houd erg van geschiedenis en het leek me hartstikke leuk om te doen”, vertelt hij.

Keuzes

De verhalen vielen in de smaak bij de leden en na dit succes werd er besloten om een boek te maken over de historie van de club. Schwartz ging aan de slag met het enorme project om 122 jaar geschiedenis in één boek samen te vatten en dat viel niet altijd mee. “Je moet keuzes maken. Het verhaal gaat al snel over de successen van het eerste elftal, terwijl mensen die in het derde of achtste spelen net zo belangrijk zijn voor de club. Al die niet genoemde mensen zijn het fundament van de club”, vertelt Schwartz.

Elite-club

De zoektocht in het archief leverde veel anekdotes op en gaf een mooi beeld van de veranderingen door de jaren heen, niet alleen bij de club maar ook in de maatschappij. VVO was aanvankelijk een ‘elite-club’, de club van Kasteel Rosendael. Het kasteel had in de beginjaren nog een grote rol in de club, maar langzaam maar zeker veranderde dit. Schwartz kwam er een mooie anekdote over tegen. “Rond 1928 meldde zich een jongen bij de club die graag wilde voetballen. Zijn moeder was weduwe en had vier kinderen, dus geld was er niet. De contributie was dan ook te veel. ‘Een jongen die zich geen gulden per maand kan veroorloven, is het niet waard lid van VVO te zijn’, vond secretaris Jarig Foppe Schram. De heerschappij van Schram werd echter niet meer gepikt en er kwam verzet vanuit het eerste elftal. Het luidde het einde van VVO als elite-club in.”

Trots

Brian Donderwinkel en Ruud Schwartz zijn blij en trots op het eindresultaat van hun werk. “Het boek is een waardevol naslagwerk. Al die documenten liggen maar ergens en nu zijn ze vereeuwigd in een boek en altijd terug te vinden. Dat is ontzettend waardevol voor de club”, zeggen ze. Voor het ludieke bedrag van 19,01 euro is het boek te koop bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp en via organisatie@vvo.nu.

Ruud Schwartz en Brian Donderwinkel vatten 122 jaar VVO samen in één boek