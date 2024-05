Zwerfafval rapen in Eerbeek

EERBEEK – Op zaterdag 11 mei gaat Eerbeek Schoon weer de straat op om zwerfafval te rapen in Eerbeek. Om 10.30 uur wordt er verzameld op de Stuijvenburchstraat 143 waar de vrijwilligers koffie en thee aangeboden krijgen door Restaurant Stuyv Inn. Daarna gaan zij zoals altijd in tweetallen op pad en wordt erl tot 12.30 uur zoveel mogelijk zwerfvuil geraapt. Voor opruimmaterialen wordt gezorgd. Eerbeek Schoon vindt dat een zwerfafvalvrij centrum, een fijn en veilig centrum is. Benader eerbeek_schoon@outlook.com voor meer informatie of aanmelding.