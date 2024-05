Zonnige Ludieke Markt in Voorstonden

VOORSTONDEN – Vrouwenkoor Ludiek kijkt terug op een sfeervolle markt in fijne onderlinge sfeer op het terrein van Boezewinkel&Mulder bouw in Voorstonden. Die werd vorige week op Hemelvaartsdag gehouden.

Het was een zonnige dag. De eerste bezoekers stonden al een halfuur voor de officiële opening te wachten. Ze konden al wel koffie met cake kopen. In de loop van de ochtend werd het steeds drukker. Om 12.00 uur liep de dirigent van Vrouwenkoor Ludiek, Caspar van der Vinne, accordeon-spelend het terrein over en werden er enkele canons gezongen.

Het mooie weer én de belangstelling zorgde ervoor dat het eindmoment van 14.00 uur gevoelsmatig snel kwam. De vrouwen van Ludiek hadden weer mooie verkoopwaar verzameld en dit jaar een kraam met gereedschap en tuinspullen toegevoegd. Alles op de kramen verdiende nog een tweede (of derde) leven.

Ook de hoek met kleding (schoon, heel en in alle maten) was weer ruim gevuld en menigeen maakte gebruik van de mogelijkheid om uitgezochte kleding even te proberen in het pashokje. Daarnaast vonden speelgoed en boeken aftrek onder kleine en grote liefhebbers. Ook de brocante en handige dingen kramen werden niet vergeten.

De heerlijke taartenkraam was ook dit jaar door de leden weer gevuld met geweldige eigengebakken zomertaarten van bakkerskwaliteit. De hartige trek kon worden gestild met broodjes worst en tosti’s. Het koor is er blij mee dat niets van door haar verzamelde waar wordt weggegooid. Er zijn namelijk drie goede doelen die er heel blij mee zijn dat zij na afloop die goederen ontvangen.