Zonnige Koningsdagmarkt in Velp

VELP – Koopjesjagers, snuffelaars en kijkers, van heinde en verre komen ze elk jaar naar de Koningsdagmarkt in Velp. Niet alleen de braderie op de Hoofdstraat, maar vooral de rommelmarkt op de Rozendaalselaan en Burgemeester Brandtlaan trekt altijd veel belangstelling. Vooral bewoners van Velp en omstreken stallen hier hun overtollige spulletjes uit. Wat vor de één een nutteloos geworden prul is, kan voor een gelukkige koper maar zo een mooie vondst zijn. Ook op kleedjesmarkt voor kinderen werden goede zaken gedaan.

De organisatie van Koningsdag is al sinds jaar en dag in handen van Velp voor Oranje en de vereniging heeft zich ook dit jaar weer ingespannen om een mooi programma op te zetten. Naast de markt was er volop muziek, activiteiten als straattekenen voor de kinderen, vogelschieten en het afsluitende villaparkconcert. Het lekkere zonnetje heeft zeker bijgedragen aan het slagen van deze feestelijke dag.

Foto: Linda Peppelman