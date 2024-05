Zonnige doorstart van de Motorrit Drempt

DREMPT – Op zaterdag 11 mei werd de hernieuwde Motorrit Drempt 2024 verreden onder ideale zonnige omstandigheden. “Aan de enthousiaste reacties te merken smaakt dit initiatief naar meer en zal volgend jaar zeker een vervolg krijgen”, aldus de organisatie.

Startpunt van de 150 kilometer lange rit was het Dorpshuis. De tocht ging door een prachtig landschap over binnenwegen door de Achterhoek en Berkelland. Tussenstop voor de lunch was in Rijssen. Na afloop kon er nog gezellig worden nagepraat in het Dorpshuis onder het genot van een hapje en een drankje.

Er deden 23 motorrijders mee, die in drie groepen met elk een voorrijder van start gingen. De deelnemers waren voornamelijk inwoners uit Drempt, plus een aantal introducees, waarvan het merendeel oud-Dremptenaren. De oudste deelnemer was 81 jaar en de jongste 11 jaar.

De motorrit was jarenlang een begrip en werd georganiseerd vanuit het oude Dorpshuis. Op veelvuldig verzoek is de rit door een aantal vrijwilligers, ondersteund door Dorpsbelang Drempt, nu weer nieuw leven in geblazen.