Zonnepanelen Zwembad Loenen officieel in gebruik

LOENEN – Op zaterdag 25 mei vieren de Energie Coöperatie Loenen (ECL) en Loenen Energie Neutraal (LEN) gezamenlijk hun jubilea. Dit gebeurt in en rondom het Zwembad Molenallee Loenen, dat op die dag de nieuwe zonnepanelen in gebruik stelt. Wethouder Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn verricht de openingshandeling van de nieuwe zonne-installatie van het zwembad.

Bij het zwembad wordt vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur een duurzaamheidsmarkt gehouden en voor de hoogste klassen van de basisschool zijn er ‘s middags allerlei spelletjes in en rondom het bad. ’s Avonds is er een feestje voor leden en genodigden. Tijdens de bijeenkomst zal de wethouder ook een Samenwerkings Overeenkomst (SOK) tekenen met Loenen Energie Neutraal, Energie Coöperatie Loenen en Veluwonen om het dorp voor te bereiden op de komst van duurzame warmte. Loenen is een van de vier Wijken van de Toekomst in de gemeente Apeldoorn. Het komende jaar wordt onderzocht hoe Loenen de beste van duurzame warmte kan worden voorzien.

Het Loenense Zwembad Molenallee heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1932. Sindsdien is er veel verbeterd en uitgebreid aan het Loenense bad. In 1985 werd het bad vernieuwd. Dit jaar wordt het zwembad weer een stukje verder verduurzaamd door de plaatsing van zonnepanelen. Dit met behulp van Loenen Energie Neutraal (LEN).

Loenen Energie Neutraal (LEN) viert op 25 mei haar 10-jarig bestaan. In die tijd is er met de leningen en subsidies van LEN door de inwoners van Loenen veel geïnvesteerd in de verduurzaming van hun woning. De coöperatie heeft in de 5 jaar dat zij bestaat het Zonnedak Thomassen gerealiseerd en verschillende energiecoaches opgeleid om inwoners van Loenen te helpen bij het verder verduurzamen van hun woning.

Het zonnedak op de grote hal van Thomassen heeft al veel stroom opgeleverd