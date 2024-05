Zon, maar ook noodweer tijdens Dierense vierdaagse

DIEREN – Onweer, regen en hagel verrasten donderdag 16 mei de deelnemers aan de intocht van de 59e editie van de Avondvierdaagse in Dieren. Vooraf leek het alsof de zware buien net voorbij Dieren zou trekken, maar op het laatste moment moest de laatste wandeling toch worden afgelast. Een deel van de wandelaars was echter al onderweg en werd overvallen door het noodweer. De organisatie riep hen op zo snel mogelijk terug te komen of een veilige plek te zoeken. Een feestelijke intocht kon niet doorgaan en zo werd de laatste avond een domper op verder een geslaagd evenement. De voorgaande dagen werd er flink en vrolijk gewandeld door zo’n vijftienhonderd enthousiaste deelnemers, vooral schoolkinderen. Ze genoten van de gezelligheid en de mooie routes. Ondanks dat de lopers de vier dagen niet hebben kunnen voltooien, mocht iedereen wel een medaille ophalen.

Foto: Christa Heine