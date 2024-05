DOESBURG – In juni, juli en augustus kunnen tennisliefhebbers meedoen met de zomerchallenge bij tennisvereniging Tennis + Padel Doesburg. Voor 59 euro kunnen tennissers in juni, juli en augustus onbeperkt vrij tennissen en padellen. Tevens krijgen zij hiervoor een clinic en kunnen ze meedoen aan het zomerchallenge eindtoernooi. Aanmelden kan via info@tennisenpadeldoesburg.nl. Het bezoekadres van de tennisvereniging is Looiersweg 2 in Doesburg.

