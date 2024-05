ANGERLO – In de zomer houdt Bridgeclub Angerlo haar traditionele zomeravondbridge. Op de donderdagavonden in de maanden juni, juli en augustus wordt er gespeeld in De Meent in Angerlo. Inloop en aanmelden is tussen 19.00 en 19.15 uur. Leden betalen 1 euro, niet-leden van BCA 2 euro. Spelers die geen lid zijn van de NBB betalen 2,50 euro.