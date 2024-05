Zomer in Gelderland komt naar Dieren-West

DIEREN – Donderdag 8 Augustus staat Dieren West in het teken van verbinding met elkaar. Het programma Zomer in Gelderland wordt deze dage gemaakt in de wijk.

Omroep Gelderland komt dan de hele dag live met radio vanuit Dieren West. Aan het eind van de dag is er een live televisie-uitzending op de parkeerplaats bij de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan. Vrijdag 10 mei is er een buurtavond voor helpers, sponsoren en iedereen die mee wil doen.

Er wordt nog gezocht naar enkele Dierenaren met een bijzondere hobby, verzameling of verhaal en die het leuk vinden om een bezoekje van de cameraploeg te krijgen. Ook kunnen bewoners van de wijk zich nog aanmelden voor het team dat tijdens dit evenement gaat strijden om de titel ‘Het mooiste plekje van Gelderland’.

Een van de opdrachten is het maken van een decor. Hiervoor kan de organisatie rekenen op de helpende hand van Stichting Het Werk(t). Door een initiatief via Ik buurt mee!, het platform voor inwonersinitiatieven, is er een leuk bedrag ingezameld. Hiermee kan de buurt extra versierd worden, zijn er vier leuke (straat)artiesten uitgenodigd en is ook aan een klein presentje voor de helpers gedacht.

Iedereen die wil bijdragen aan Zomer in Gelderland is welkom op de informatieavond op vrijdag 10 mei. Aanmelden kan via depaarsepantoffel@gmail.com. Voor vragen en suggesties kan er ook gebeld worden met Brenda Lentink, 06-10531109.