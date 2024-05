Zangers en zangeressen gezocht voor Choral Evensong

DOESBURG – Op zondag 6 oktober 2024 klinkt er in de Martinikerk in Doesburg weer een Choral Evensong. Iedereen die mee wil doen, kan zich aanmelden.

Vorig jaar september was er na lange tijd weer een mooie Evensong in Doesburg, met deelnemers uit Nederland en Engeland. Een Choral Evensong is een muzikale viering naar Anglicaans model en wordt in Engeland op veel plaatsen nog dagelijks aan het eind van de middag gezongen. Deze Evensong is vergelijkbaar met een vesperdienst in Nederland. Het is een moment om tot rust te komen en te genieten van schoonheid in zang en muziek. Een kerkdienst van een klein uurtje, die vrijwel volledig gezongen.

In Doesburg gebeurt dit door een gelegenheidskoor met deelnemers uit Nederland en Engeland, die op vrijdagavond 4 oktober voor het eerst bij elkaar komen om te repeteren voor de viering op zondagmiddag om 17.00 uur. Het koor, bestaande uit tachtig zangers en zangeressen, verdeeld over acht stemgroepen, staat onder leiding van Jan Joost van Elburg en krijgt muzikale begeleiding van Wilbert Berendsen. In verband met niet-Nederlandstalige deelnemers is de voertaal Engels.

Jan Joost van Elburg is wereldwijd een veelgevraagd dirigent en vocal coach en onder meer de vaste dirigent van The Bartholomew Consort in Oxford en het Westerkerkkoor in Amsterdam. Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Martinikerk in Doesburg en stadsorganist van Doesburg.

De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden via pg-angerlodoesburg.nl/evensong. De organisatie van dit weekeind is in handen van Stichting Babel Doesburg, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg.