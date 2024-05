Yfke fietst ruim 1300 euro bij elkaar voor zeehondencentrum

DIEREN – Yfke Vos (10) uit Dieren heeft een hele prestatie geleverd. Op Hemelvaartsdag stapte ze op de fiets en in twee dagen heeft ze een ruim 200 kilometer lange tocht afgelegd naar Pieterburen in noord-Groningen. Met haar fietstocht wilde ze zoveel mogelijk geld ophalen voor het daar gelegen zeehondencentrum.

Yfke fietste, samen met haar moeder Elze, naar het noorden. Het werd een pittige rit met veel tegenwind, maar het haar gelukt. Yfke liet zich sponsoren door familie, vrienden, buren en bekenden, maar ook heel veel mensen die haar niet persoonlijk kennen hebben een bijdrage geleverd. Ze hoopte 500 euro in te zamelen, want zoveel kost het om één zeehond te adopteren. Dat bedrag werd ruimschoots gehaald. Yfke kon in Pieterburen een cheque van maar liefst 1341,50 euro overhandigen. Dit bedrag werd na de rit zelfs nog iets hoger, namelijk 1376,50 euro. Een hartstikke mooi bedrag, waar het zeehondencentrum heel blij mee is. Yfke is terecht supertrots op haar prestatie en al haar sponsoren heel dankbaar.