Workshop botanisch tekenen

VELP – Zondag 19 mei houdt KNNV Arnhem twee workshops botanisch tekenen in Velp. De workshops starten om respectievelijk 10.00 en 13.00 uur. De locatie is de tuin van Sjef in Velp.

In deze workshop, door Angelique Krijnen, botanisch tekenaar en lid van de plantenwerkgroep van KNNV Arnhem, maken deelnemers kennis met botanisch tekenen. Voorafgaand aan de workshops is er een korte rondleiding door Cor van Hoften, coördinator van de plantenwerkgroep, door de tuin van Sjef. Daarna gaan deelnemers aan de slag met potlood en papier. Bij botanisch tekenen breng je in beeld wat je ziet. Eerst kijken, dan doen. Voor planten en tekenmateriaal wordt gezorgd. Iedereen vanaf 15 jaar kan aan deze workshops deelnemen. Deelname is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt, dus wel graag even aanmelden bij webmaster@arnhem.knnv.nl.

