Wisseling van de wacht bij GroenLinks Rheden

DE STEEG – Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 april heeft GroenLinks Rheden Marloes van de Kolk benoemd als nieuwe fractievoorzitter. Daarnaast verwelkomt de partij Bart Kamps als vijfde raadslid in de fractie.

Na zes jaar als fractievoorzitter zal Tim Endeveld zijn rol overdragen aan Marloes. “Tim was een onmisbare steunpilaar in het bouwen van onze huidige coalitie en het vormgeven van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft hij de fractie door roerige tijden geleid, en daar zijn we hem heel dankbaar voor”, aldus Van de Kolk. Marloes van de Kolk is sinds 2022 raadslid. Ze heeft zich laten zien als een gedreven voorstander van gelijkheid, diversiteit en duurzaamheid binnen de gemeente Rheden.

Met de wisseling van de wacht richt GroenLinks Rheden het oog op de toekomst, zo laat de partij weten. Endeveld zal deze raadsperiode ‘met liefde’ zijn taken als raadslid voortzetten. “Het is een eer geweest om onze fractie te leiden en ik kijk ernaar uit om als raadslid bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente,” aldus Tim Endeveld.

GroenLinks verwelkomt ook een nieuw raadslid. Bart Kamps is op 23 april als vijfde lid van de fractie beëdigd. Bart zal zich met name inzetten op duurzaamheid, biodiversiteit en circulariteit. “Ik ben enthousiast om me in te zetten voor een groener en duurzamer Rheden,” zegt Kamps.

Bijschrift: De huidige fractie en wethouder van GroenLinks in Rheden. Van links naar rechts Paul Hofman (wethouder), Tim Endeveld, Herriët Heersink, Jan Verhoeven, Marloes van de Kolk en Bart Kemps.

