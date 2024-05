Willem van Oranje aanwezig op Hanzefeest in Doesburg

DOESBURG – Hoewel Willem (1533-1584) in 1584 vermoord werd door Balthasar Gerards, is hij tijdens het Hanzefeest weer springlevend. Samen met zijn vrouw Louise de Coligny komt hij op 8 juni naar Doesburg.

‘Walking Through History’ bestaat uit de historische acteurs Angela Mombers en Jasper de Hoog. Met groot succes spelen zij bekende historische karakters op verschillende evenementen. Door hun acteerprestaties en prachtige kostuums zullen zij weer het meest gefotografeerde koppel zijn tijdens het Hanzefeest. Heel bijzonder is dat al hun historische kostuums en accessoires handgemaakt zijn door Angela zelf, die hiervoor diverse opleidingen gevolgd heeft. Zij zal op 8 juni in een lezing uitleggen hoe de kleding er vroeger uitzag en hoe het gemaakt werd. De lezing wordt om 13.30 uur gehouden in het oude stadhuis, tegenover De Waag. De lezing is net als het Hanzefeest gratis toegankelijk.