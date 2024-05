Wie wordt de Rhedense Kanjer?

RHEDEN – De gemeente Rheden is op zoek naar jongeren van maximaal 18 jaar oud die een bijzondere prestatie hebben geleverd (of nog steeds leveren) en daarom in aanraking komen voor een jeugdlintje, de Rhedense Kanjer. Deze jeugdonderscheiding laat zien op welke manier jongeren belangrijk zijn voor de maatschappij en moedigt hen aan hierin een positieve rol te spelen. Iemand voordragen kan tot 20 mei 2024.

Kinderen die in aanmerking komen voor de Rhedense Kanjer hebben een (eenmalige) opmerkelijke prestatie verricht op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied of hebben blijk gegeven van langdurige hulpvaardigheid. Zij zijn bijvoorbeeld actief in het helpen van ouderen, familie en/of zieken, in het opzetten van een actie voor een goed doel, ze helpen mee bij een sportvereniging, jongerencentrum of school of ze hebben bijvoorbeeld een dier in nood gered.

Rhedense Kanjers krijgt een beeldje in de vorm van een opgestoken duim en een oorkonde.

rheden.nl/rhedensekanjer