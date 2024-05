Wespendief beperkt windturbines Veluwe

REGIO – Er kunnen tien tot dertig windturbines worden geplaatst in een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe, mits ze in juli en augustus overdag stilstaan. Dat laat de provincie Gelderland weten.

De reden dat de windturbines in de zomer overdag moeten stilstaan, is de aanwezigheid van de wespendief. Deze roofvogel heeft zijn broedgebied op de Veluwe. Door deze hele periode de windturbines stil te zetten, is er geen risico op aanvaring en sterfte. In Europees verband is afgesproken dat Nederland zorgdraagt voor de instandhouding van deze soort.

Eind 2022 besloot de provincie al dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en in een straal van 1 kilometer daaromheen. Voor een cirkel van 1 tot 8 kilometer zouden beperkt windmolens kunnen worden geplaatst. Nu blijkt dus dat dat er tien tot dertig kunnen zijn. Deze moeten wel onderdeel zijn van de bestaande afspraken in de regionale energiestrategieën.

gelderland.nl