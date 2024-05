Warme jaarlijkse scootmobieltocht SGRD

DOESBURG – Woensdagmiddag 15 mei hield Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) weer haar jaarlijkse scootmobieltocht. Om 13.00 uur stonden de deelnemers met een volle accu, opgepompte banden en een goed humeur klaar bij Sporthal Beumerskamp. Wethouders Bart Elbers van de gemeente Doesburg had zich ook bij de deelnemers gevoegd. Hij fietste het rondje gezelllig mee.

SGRD had weer haar best gedaan om een prachtige tocht uit te zetten. Vanaf Doesburg gingen de deelnemers richting de dijk om langs te rivier in de richting van Giesbeek te touren. Na Giesbeek werd de weg vervolgd richting Duiven. Halverwege was er een moment rust gepland en genoten de deelnemers van een kopje koffie en gebak. Verkeersregelaars zorgden onderweg voor een veilige oversteek van de deelnmers en hebben alles in goede en veilige banen geleid. Ook het weer werkte goed mee. Met heerljike zomerse temperaturen genoten de deelnemers zichtbaar van een mooie rit.

Foto: Cynthia Vos