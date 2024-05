Wandeling over Veluwezoom

LAAG-SOEREN – Op zaterdag 18 mei kunnen volwassenen meelopen met een gids van Natuurmonumenten door het natuurgebied rond Laag-Soeren. De start is om 10.00 uur vanaf horecagelegenheid de Priesnitzhoeve in Laag-Soeren. De wandeling gaat door het gebied de zeven heuvelen van Veluwezoom over het Landgoed Laag-Soeren en langs de Soerense beek. Om 13.00 uur is de groep weer terug na een tocht van ongeveer 6,5 kilometer. Leden van Natuurmonumenten betalen 7 euro als ze willen meelopen en voor niet-leden is de prijs 10 euro. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.