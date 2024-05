Wandeling langs bijenlint Dieren

DIEREN – De Partij voor de Dieren houdt op zaterdag 18 mei een wandeling langs het bijenlint in Dieren. De start is om 13.30 uur op het Callunaplein. Een vrijwilliger van het Bijenlint vertelt meer over het nut van de bij en andere bestuivers. Alle deelnemers krijgen een zakje biologisch bloemzaad mee.

De Partij voor de Dieren Rheden organiseert de wandeling om de aandacht te vestigen op het belang van bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten voor de natuur en de mens.

Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van onder andere de bij. Het bijenlint in Dieren is in 2019 opgericht en wordt gedragen door zeven enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben met hulp van de gemeente Rheden drie stukjes grasland in Dieren-West omgezet in bloemrijke bijenoases met bijenhotels. Naast het inrichten en beheren van de landjes werkt de stichting ook aan bewustwording bij inwoners.

De Partij van de Dieren stimuleert initiatieven op het gebied van biologische landbouw en biodiversiteit en geeft deze graag meer bekendheid. Met de wandeling en het uitdelen van de zakjes bloemzaad wil ze de bewustwording rondom het nut van bijen en andere bestuivers vergroten. Daarnaast kunnen mensen met het verspreiden van deze zaden een klein stukje bijenoase in eigen tuin of omgeving creëren en deze dieren daarmee concreet helpen.

Deelname aan de wandeling is gratis en iedereen is welkom.