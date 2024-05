Wandelen over de Veluwezoom

REGIO – Gidsen van Natuurmonumenten begeleiden de komende week verschillende wandelingen over de Veluwezoom. Wie mee wil wandelen, kan een kaartje kopen via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Donderdag 23 mei staat een avondwandeling op het programma. Deze voert door het gebied van de Zeven heuvelen van de Veluwezoom en over het Landgoed Laag-Soeren. Hier leven veel grote zoogdieren, waaronder edelherten, zwijnen en reeën. De gidsen vertellen over het gebied en de dieren en met wat geluk worden ze ook nog gepot. De wandeling start om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Priesnitzhoeve in Laag-Soeren. Deze excursie is ongeveer 5 kilometer lang en voert door heuvelig gebied. De tocht is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. De hond mag niet mee.

Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei wordt er gezocht naar wilde zwijnen. De gidsen weten de beste plekken om ze te zien, weten sporen te vinden en vertellen van alles over de dieren. De tocht start om 19.30 uur vanaf het Bezoekerscentrum. Na een presentatie wordt ongeveer 4 tot 5 kilometer gewandeld. Ook deze wandeling is geschikt voor iedereen van 13 jaar en ouder en de hond blijft thuis.

Zaterdag 25 mei staat er tussen 10.30 en 13.00 uur een lentewandeling op het programma. De tocht gaat over landgoed Beekhuizen en langs de Beekhuizense beek. Dit gebied kent een lange historie met speciale elementen waar de gids meer over kan vertellen. Daarnaast is er natuurlijk genoeg te zien aan planten en dieren. De start van de wandeling is vanaf de parkeerplaats zwembad Beekhuizen aan de Beekhuizenseweg in Velp. De afstand is ongeveer 4,5 kilometer, maar door het heuvelig terrein en de zandpaden is deze wandeling alleen geschikt voor wandelaars met een goede conditie die regelmatig langere afstanden lopen.

Foto: Natuurmonumenten – Cédric Notable