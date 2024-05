ROZENDAAL – Vrijdag 24 mei is het Bevrijd je voetendag. Trainer/coach Debby Rijnbeek verzorgt deze dag een gratis blotevoetenwandeling op de Rozendaalse hei in Rozendaal. Dit gebied is volgens haar ‘ideaal voor een eerste kennismaking met wandelen op blote voeten, maar ook hartstikke leuk als je al bekend bent met blotevoetenwandelingen’. Omdat dit een hondenlosloopgebied is, mag de hond gezellig mee. De wandeling start om 19.00 uur vanaf de Kluizenaarsweg in Rozendaal. Aanmelden kan via info@debbyrijnbeek.nl. Deelnemers krijgen een bevestiging als ze meekunnen, want er kunnen maximaal tien mensen mee.

