Vrouwenspektakel in Brummen

BRUMMEN – Cabaretgroep Het Vrouwenspektakel uit Warnsveld trad op dinsdag 7 mei op in de zaal van Dorpslokaal Concordia tijdens een verenigingsavond van de Onafhankelijke Vrouwenvereniging Oeken/Voorstonden (OVOV). Een kist met ouwe meuk was de basis van het programma. In deze kist zaten allerlei oude spullen die bij de twee zussen de herinneringen aan hun pap en mam opriepen. Samen met de andere dames van de cabaretgroep werden deze herinneringen dan met sketches en liedjes gekoppeld aan de moderne tijd. Het was een gezellige avond.