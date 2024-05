Vrouwen van Nu over Middachten

BRUMMEN – Bosbaas en jachtopziener Henri Kleijer van landgoed Middachten in De Steeg is woensdag 8 mei te gast bij de Vrouwen van Nu in Brummen. Hij vertelt over het landgoed en laat daar mooie foto’s bij zien. Naar aanleiding van deze lezing bezoeken de leden van Vrouwen van Nu deze zomer een concert in de tuin van Middachten. De ledenavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Plein 5.

Dit is de laatste ledenavond voor de zomervakantie. In september gaat het nieuwe seizoen van start met een muzikale avond onder leiding van een slagwerker van het Harmonie Orkest Brummen.

vrouwenvannu.nl/brummen