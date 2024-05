Vrouwen van Nu Angerlo op pad

ANGERLO – De leden van Vrouwen van Nu in Angerlo hebben een volle maand achter de rug met allerlei leuke activiteiten. Naast de afdelingsavond zijn er meerdere uitstapjes gemaakt.

Zo werd een bezoek gebracht aan het Experience Center van Gazelle in Dieren. Hier maakten de vrouwen kennis met de geschiedenis van de bekende fietsenfabriek en zagen zij het heel maakproces van een fiets. Het bezoek werd afgesloten met koffie en gebak bij de Oranjerie in het Carolinapark.

Ook heeft een groepje vrouwen de Kunstroute in Hummelo gelopen. “Het was prachtig weer, de modder was opgedroogd, en de kunstwerken waren weer erg interessant. Door de uitleg te lezen, gaat een kunstwerk veel meer spreken en begrijp je beter wat de kunstenaar wil zeggen”, blikken ze terug.

Elke laatste donderdag van de maand is de vaste afdeligsavond. Dit keer was Gerard Nieuwenhuis te gast om te vertellen over het waterschap Rijn en IJssel. Hij legde bijvoorbeeld uit waarom in Angerlo gekozen is voor een gescheiden rioolsysteem en waarom in Beinum juist grote vijvers zijn aangelegd. “Een interessante avond, die ons weer wat bewuster heeft gemaakt van onze eigen invloed op de naaste omgeving”, aldus de aanwezigen.

Vrouwen die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen contact opnemen via vrouwenvannu.angerlo@gmail.com.