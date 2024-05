Vrolijke opening Dierens Oranjefeest

DIEREN – Met veel muziek en spektakel werd woensdag 24 april het startschot gegeven voor de Dierense kermis. Aan wethouder Dorus Klomberg de eer om de officiële opening te verrichten.

Een vrolijke brassband zorgde voor opzwepende muziek. Er werd enthousiast trompet gespeeld en op drums opzwepende ritmes ten gehore gebracht. De schaars geklede danseressen trotseerden de kou en bleven warm door hun snelle bewegingen. Helaas zorgde het gure weer er voor dat er niet zoveel belangstelling was van het publiek, dat hierdoor een feestelijke opening heeft gemist.

Gelukkig werd dat gedurende het weekend wel anders. De temperatuur ging wat omhoog, de regen bleef wat meer achterwege en de bezoekers wisten de weg naar het feestterrein prima te vinden. Lekker rondjes draaien in de attracties, wat lekkers te snoepen halen of gezellig een biertje doen met dorpsgenoten. Het was weer een geslaagd Oranjefeest, met het Dierens Piraten Festijn als hoogtepunt op Koningsdag. Frank Nas won het vogelschieten en mag zich een jaar lang schutterskoning van Dieren noemen. Hij komt blijkbaar uit een schuttersfamilie, want ook zijn vader en oom waren eerder koning, zijn zus koningin. Frans mag later nog een minuut gratis winkelen bij Albert Heijn.

Bij de opening werd nog even stilgestaan bij het recente overlijden van de voorzitter van de Dierense Oranje Stichting. Willem Remmelink heeft zich jarenlang met heel veel energie ingezet voor de organisatie van dit jaarlijkse feest en werd afgelopen weekend dan ook erg gemist.

Foto: Aart van Raalte