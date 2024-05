Vrolijk Koningsfeest in Loenen

LOENEN – De Oranjevereniging van Loenen had op Koningsdag een leuk programma in petto voor de inwoners van het dorp. Er was zaterdag 27 april sport, spel en muziek voor iedereen. Op de Kostersweide bij De Brink was een feestterrein ingericht, dat door jong en oud druk werd bezocht.

Koningsdag begon ‘s morgens in Loenen met de muzikale tocht van muziekvereniging OLTO. Het is een aloude traditie van het korps om op de verjaardag van koningin of koning een ronde te maken door het dorp. Muziek hoort bij het feest, vinden de muzikanten.

Op de Kostersweide was een grote feesttent opgezet voor de feestvierders en daarbij stonden ook luchtkussens, waar de jongste jeugd zich uitstekend op kon vermaken. Daarnaast was er muziek van DJ Con Nalex.

Kinderen van 8 tot 16 jaar waren door het bestuur van de NHFV uitgenodigd om mee te doen met het jeugdvogelschieten. Vorig jaar stond dit voor het eerst op het programma en het was meteen een groot succes. Een goede reden om dit ook in 2024 weer te herhalen.

De jongens en meisjes kregen goede begeleiding bij het schieten op de (kunst)vogels. Er deden 34 jongens mee in verschillende leeftijden. Rond 13.50 uur viel de eerste vogel. Bram Modderkolk won de titel. De linkervleugel was voor Ben van der Kaa, de rechtervleugel ging eraf door Cas Bloemendal. De kop werd geschoten door Guus van de Brink en de staart door Jelle Drent.

Er streden 22 meisjes om de eer. Winnares werd Babet Koopman. De eerste en tweede vleugel schoot Lana Zwierlink eraf. De kop werd geschoten door Milou Bloemendal en de staart door Eline van de Vlag. De winnaars krijgen de gewonnen prijs uitgereikt op de kermis, tegelijk met met de winnaars van vogelschieten voor volwassenen.

Deze volwassenen konden deze middag alvast meedoen aan de voorronde van het Loenense Vroagenvuur, de grote kennis- en doequiz voor Loenenaren. Elf teams gingen de strijd aan. De werkgroep had bedacht aan de vragen opdrachten te verbinden. Zo moesten de mannen en vrouwen het aloude spel ‘spijkerpoepen’ beoefenen (foto). De deelnemers gingen ijverig met de spijkers aan de slag, maar het bleek nog niet zo eenvoudig deze in de fles te krijgen. Als de opdracht was gelukt, moest het team snel vragen beantwoorden. Dit moest twee keer worden gedaan. De resultaten tellen mee in de finale van het Loenens Vroagenvuur op 14 september. De resultaten wegen mee in de eindstrijd.

Foto: Martien Kobussen