Voorjaarsmarkt ‘Dol op groen!’

DIEREN – Onder de noemer ‘Dol op groen!’ wordt zondag 12 mei een landelijke voorjaarsmarkt gehouden op én voor Domein Hof te Dieren, wijngaard. Het evenement staat in het teken van het voorjaar in de breedste zin van het woord.

Op de markt is van alles te zien en te koop wat met dit thema te maken heeft. Denk aan lokale en regionale producten, planten en bloemen, zaden, handgemaakte creaties, woon- en tuindecoratie, artikelen voor dieren, cadeautjes en ga zo maar door. Voor de inwendige mens zijn er allerlei lekkernijen verkrijgbaar en is het wijnterras op de wijngaard geopend. Op 12 mei is het Moederdag en hier wordt door meerdere kraamhouders op creatieve wijze aandacht aan besteed. Natuurlijk is er ook genoeg te doen voor kinderen.

Naast het aanbod op de LandgoedMarkt Hof te Dieren wordt op een ‘niet stoffige manier’ aandacht besteed aan de huidige situatie omtrent insecten, met de focus op de bij. Er is van alles te zien en doen rondom duurzaamheid, biodiversiteit en bewustwording en volop informatie verkrijgbaar over deze onderwerpen. Iedereen mag lekker rondsnuffelen, de kraampjes bekijken en meedoen met de activiteiten.

‘Dol op groen!’ wordt georganiseerd door LandgoedMarkt Hof te Dieren, in samenwerking met Tante Pollewop Events. Zij kregen hierbij input van lokale organisaties, zoals de Zoomerij, gemeente Rheden, Geërfden van Dieren en enthousiaste vrijwilligers.

De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Parkeren kan gratis op het terrein van Het Rhedens.

tantepollewopevents.nl

domeinhoftedieren.nl