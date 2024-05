Voorbereidingen vijftiende Hanzefeest lopen op rolletjes

DOESBURG – De vijftiende editie van het Hanzefeest Doesburg vindt plaats op zaterdag 8 juni. Het thema is dit jaar ‘de straatjes van Doesburg’, waarbij een aantal straatjes in het centrum een eigen onderwerp krijgt, dat duidelijk wordt gemaakt door de aankleding of de acts die er optreden.

Het Hanzefeest is inmiddels een begrip. Niet alleen in Doesburg, maar in de wijde omgeving. Van heinde en verre komen mensen naar het Hanzestadje voor een reis terug in de tijd. Duizenden mensen gaan deze dag even ‘op bezoek in de middeleeuwen’.

Er zijn legerkampementen, bijzondere oude ambachten en Middeleeuwse muziekgroepen met oude bijzondere instrumenten. Ook laten koren van zich horen, is er een waarzegster en zijn er narren en troubadours, ridders, zwervers, bedelaars en honderden mensen in middeleeuwse kostuums.

Er staat een groot aantal kramen, gevuld met bijzondere middeleeuwse producten en handelswaar. Ook lopen er prachtig uitgedoste paarden met trompetters door de stad, maar ook enorme wolfshonden, schattige alpaca’s en een ezel.

Voor de kinderen is er deze dag van alles te zien, te doen en beleven, ze kunnen zelfs ridder worden

Naast de sfeervolle terrasjes van de plaatselijke horeca zijn er diverse kraampjes en eettentjes. Daarnaast wordt tegelijkertijd in de Martinikerk de gratis St. Maartensmaaltijd aangeboden, bestaande uit soep, meldoen en brood.

Op de dag zelf zijn zo’n vijfhonderd vrijwilligers in touw om te zorgen dat dit allemaal mogelijk wordt gemaakt. Mensen die zelf als figurant willen rondlopen in een middeleeuws kostuum, kunnen via doesburgshanzefeesten.nl een pasafspraak maken in het kledingatelier van de stichting Doesburgse Hanzefeesten. Er is keuze uit honderden kostuums.