LOENEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op zaterdag 18 mei een vogelwandeling op de Loenermark. De Loenermark is een natuurgebied dat in de lente gonst van het leven. Vooral vogels laten zich hier graag zien en horen. Wie meegaat op excursie komt helemaal in de voorjaarsstemming. Spechten, merels en lijsters, boomklevers en boomkruipers, mezen in alle soorten en wellicht buizerds of andere roofvogels geven samen een concert. Tijdens het luisteren geeft de boswachter tips om te kunnen onthouden welk getjilp bij welke vogel hoort. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start is om 10.00 uur.

glk.nl/excursies