Vier dagen Pinksterfestival in Brummen

BRUMMEN – Het Pinksterfestival is terug van weggeweest. Van vrijdag 17 tot en met maandag 20 mei is er van alles te doen in het centrum van Brummen. Hoogtepunt van de activiteiten is de Pinkstermarkt op maandag, Tweede Pinksterdag.

Het Pinksterfestival wordt op vrijdagavond 17 mei afgetrapt met Pink(ster)pop op het Marktplein. Die avond zijn er tussen 20.00 tot 00.30 uur optredens van de bands Down To Earth, La Ratte en Trademark. De entree is gratis.

Zaterdag 18 mei staat het Theaterdiner op het programma. In een grote tent serveren drie Brummense horecaondernemers vanaf 17.00 uur culinaire hoogstandjes aan maximaal tweehonderd deelnemers. Aansluitend, om 19.30 uur, begint het Pleintheater, dat bestaat uit acht kleinschalige voorstellingen van een half uur. Deze zijn te zien in vier theaterwagens, met in elk plek voor dertig toeschouwers. Vooral lokaal talent krijgt de kans om zich in de kijker te spelen. De organisatie is in handen van de werkgroep TheaterLokaal. Wolfram Reisiger en Rina Rispens vermaken het publiek tussen de voorstellingen door in de grote tent met verhalen en muziek. Kaarten voor het Theaterdiner en de verschillende voorstellingen zijn te koop bij Primera aan het Marktplein.

Op zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag, is er van 12.00 tot 17.00 uur een gezellige kunstmarkt in het centrum van het dorp, waar meer dan vijftig kunstenaars aan meedoen. De organisatie omschrijft het aanbod als ‘kunst in de breedste zin van het woord, variërend van schilderkunst tot keramiek en sieraden’. Er zijn met name kunstenaars uitgenodigd die ‘op een bijzondere wijze uiting geven aan wat er leeft in de streek tussen Veluwe en IJssel’.

In de muziektent op het Marktplein treden deze middag verschillende (vooral lokale) koren op. Na afloop van de Kunstmarkt en het Korenspektakel speelt de jazzband Ben Martin tot 19.00 uur.

Tot slot vindt maandag 20 mei de grote Pinkstermarkt plaats. Er staan kramen van meer dan honderdvijftig deelnemers. Daarnaast is er volop muziek, zijn er eettentjes en verschillende kinderactiviteiten. De markt duurt van 10.00 tot 19.00 uur.

pinksterfestivalbrummen.nl