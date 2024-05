Vier dagen kermis in Eerbeek

EERBEEK – Vier dagen kermis, muziek, vogelschieten en de traditionele familiedag op het feestterrein bij de Korenmolen. Oranjevereniging Eerbeek heeft er weer voor gezorgd dat de jaarlijkse kermis weer een mooi programma heeft.

De kermis gaat donderdag 30 mei al om 15.00 uur open, maar het feest begint altijd echt als de wandelaars van de Wandel4Daagse zijn binnengehaald.

Ook vrijdag 31 mei is de kermis geopend en wel vanaf 14.00 uur. Er zijn deze dag vanaf 18.30 uur optredens van DJ Nick en zanger Herman van Dooren, zodat er lekkere muziek op de achtergrond klinkt bij het vogelschieten voor heren, dat om 19.00 uur begint. In de feesttent is vanaf 21.30 uur muziek van de band The Velvet Roses.

Zaterdag 1 juni opent de kermis om 14.00 uur. Op het buitenterras is vanaf 17.30 uur muziek van DJ Mitch Deluxe en om 17.30 uur gaat het vogelschieten voor dames van start. De band Flame 2.0 speelt vanaf 21.30 uur in de tent.

Op de laatste dag, zondag 2 juni, kan iedereen nog even een rondje draaien in de attracties vanaf 13.00 uur. Van 14.00 tot 18.00 uur zijn bij de feesttent de activiteiten van de traditionele familiedag. DJ Robert den Brok verzorgt dan de muziek op het terras. Feestduo Suitz treedt om 20.00 uur op in de tent, om 21.00 uur is het de beurt aan zanger Dennis Wiltink. Het feest wordt om 22.40 uur afgesloten met een groot vuurwerk.

