DIEREN – In de Dierense buurt Stenfert loopt een videoproject. Woensdag 29 mei wordt de tweede aflevering vertoond, die gaat over de jeugd. Er zijn hapjes en drankjes, er is gelegenheid om bij te praten met buurtgenoten en er is vermaak voor de kinderen. Iedereen uit Stenfert en omgeving is van 13.30 tot 15.00 uur welkom bij Kindcentrum Robin.