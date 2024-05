Veranderingen bij D66 Rheden

GEM. RHEDEN – De fractie van D66 in de gemeenteraad van Rheden ondergaat enkele veranderingen. Raadslid Ties Kuijpers stopt en fractievolger Krista Heins stapt over naar de D66-fractie in de Provinciale Staten. De plaats van Kuijpers in de gemeenteraad wordt ingenomen door Steven Marshall (nu fractievolger). Wie Heins opvolgt is nog niet bekend.

Als reden voor het indienen van zijn ontslag noemt Ties Kuijpers het feit dat hij het raadswerk niet langer kan combineren met zijn privéleven. Hij is vorig jaar vader geworden. Ties Kuijpers heeft de afgelopen jaren diverse ‘typische D66-initiatieven’ in de gemeenteraad gerealiseerd, meldt de partij. Zo komt er geen cameratoezicht op de Posbank, was de energietoeslag in Rheden ook beschikbaar voor inwoners die studeren en wordt de straatverlichting aangepast om de nachtelijke duisternis te beschermen. “Kuijpers heeft zich daarnaast ingespannen voor het plan om van de Doesburgsedijk nét zo’n mooie fiets- en wandelroute te maken als de Arnhemsestraatweg tussen Dieren en Ellecom. Ook zette hij digitalisering op de agenda”, aldus D66. D66-fractievolger Steven Marshall neemt de vrijgekomen zetel van Ties Kuijpers in. Marshall is betrokken geweest bij het opstellen van het D66-verkiezingsprogramma en het huidige coalitieakkoord. Daarnaast kent hij de D66-afdeling door en door als bestuurslid van de afdeling Rheden-Rozendaal. De wisseling zal naar verwachting plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 28 mei.

Ook raadsvolger Krista Heins neemt afscheid van de Rhedense D66-fractie die het een aderlating noemt, ’temeer daar Heins vanaf 2010 onafgebroken actief is geweest in de Rhedense politiek’. Ze kiest nu voor een nieuwe uitdaging door met ingang van 15 mei aan de slag te gaan als fractievolger van de Provinciale Statenfractie van D66. “Krista Heins heeft zich altijd met hart en ziel ingezet, voor het behoud van de bibliotheek bijvoorbeeld en andere culturele instellingen. Ze had ook oog voor de kwaliteit van natuurwaarden in de gemeente Rheden en stimuleerde de samenwerking met het onderwijs, om zo ook de regionale economie te helpen.”