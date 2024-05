Veluwse streektaalavond met lancering Zorgzakboekje

REGIO – Streektaal staat volop in de belangstelling. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers verzorgt op donderdag 23 mei een Veluwse streektaalavond in Apeldoorn. Hier wordt het Veluwse zorgzakboekje gepresenteerd, een handig vertaalgidsje Nederlands-Veluws dat verzorgenden helpt om hun cliënten in het Veluws aan te spreken.

Voor veel, zeker oudere, mensen is streektaal nog hun moedertaal. Wat is er fijner dan om, als je zorg nodig hebt, in je eigen vertrouwde taal te worden aangesproken? Uit onderzoek en ervaring blijkt dat dit een enorme meerwaarde heeft. Veel jonge mensen op de Veluwe spreken echter geen streektaal meer. Daarom is het ‘Zorgzakboekje, Eerste hulp bie Plat Praoten’ ontwikkeld. Dit is een handig vertaalgidsje Nederlands-Veluws vol met zorgtermen en gespreksopeners, en dat alles in zakformaat. Een goede manier om een beetje plat te leren praten en tegelijkertijd het ijs te breken met cliënten en de band met hen te versterken.

Eerder al verscheen het zorgzakboekje in het Achterhoeks en inmiddels zijn er ook andere Nedersaksische varianten, zoals het Overijssels, Drents en Gronings. Zowel het Achterhoekse als nu ook het Veluwse zorgzakboekje wordt uitgebracht door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), hét streektaalinstituut voor het Nedersaksisch in Gelderland.

Het zorgzakboekje wordt gepresenteerd op 23 mei om 19.30 uur in de Jachtlaankerk te Apeldoorn. De avond staat helemaal in het teken van de Veluwse streektaal. Er zijn diverse sprekers, onder wie ‘Nedersaksivist’ Martin ter Denge over zijn strijd voor streektaal en het belang ervan in de zorg, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers over streektaalprojecten en Susanne Braamburg over haar onderzoek naar de Veluwse streektaal. De avond wordt muzikaal omlijst door het Apeldoorns Dialectkoor, dat mooie streektaalliedjes ten gehore zal brengen. De avond is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen, opgave is niet nodig.