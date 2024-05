Velpse cellist (15) wint Prinses Christina Concours

DEN HAAG/VELP – De jonge cellist Valentijn Jeukendrup (15) uit Velp won zondag 12 mei een eerste prijs bij de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours.

Na regionale voorrondes met bijna driehonderd deelnemers en een landelijke halve finale gaven zes jonge, klassieke toptalenten zondagmiddag 12 mei een finaleoptreden voor een vakjury en publiek in Amare Den Haag. De finalisten ontvingen hun prijzen uit handen van H.K.H. Prinses Margriet, lid van het Comité van Aanbeveling van het Prinses Christina Concours.

Valentijn studeert aan de Academie voor Muzikaal Talent in Utrecht bij Matthias Naegele. Daarnaast wordt hij gecoacht door Gregor Horsch. Ook volgt hij af en toe kamermuzieklessen bij pianiste Mila Baslawskaja. In de finale speelde hij werken van Shostakovich, Tchaikovsky en Popper. Met zijn optreden won hij de Klassiek op het Amstelveld Prijs, de Muziekhavenprijs, de MBT Prijs Klassiek ter waarde van 1.000 euro en de Laureatenjury Prijs.

Kracht van muziek

Het Prinses Christina Concours gelooft in de kracht van muziek en stimuleert kinderen en jongeren van 4 tot en met 21 jaar in hun muzikale ontwikkeling. Met concoursen voor klassiek, jazz en compositie, een rijdende concertzaal (de Classic Express), de PCC Academy, De Muziekwedstrijd voor de allerjongsten en het docentenplatform Kies Je Instrument is het Prinses Christina Concours een toonaangevend platform voor muziekeducatie en talentontwikkeling.

Op woensdag 22 mei is Valentijn in de regio te beluisteren tijdens een lunchconcert in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

Foto: MajankaFotografie

