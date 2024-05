Vazen decoreren in CreaCafé

DIEREN – Vanaf donderdag 23 mei kunnen creatievelingen in het CreaCafé van de VrijeTijdsVleugel in Dieren aan de slag met het decoreren van glazen vazen. Hierbij worden collages gemaakt van plaatjes, die aan de binnenkant van de vaas worden geplakt. Er zijn wel wat vazen beschikbaar, maar het is aan te raden er zelf eentje mee te nemen. Voor geschikte lijm en tijdschriften wordt gezorgd. maar zelf alvast afbeeldingen meenemen mag natuurlijk ook.

De activiteit duurt van 10.00 tot 12.00 uur en is geen workshop. Zo’n vaas maken lukt namelijk niet in één ochtend. Het is de bedoeling dat deelnemers gezellig samen bezig zijn en van elkaar leren. Hoewel ze de meeste vragen wel kunnen beantwoorden, zijn de begeleiders geen experts. Deelname kost 1 euro per keer.

De VrijeTijdsVleugel werkt met strippenkaarten van vijf of tien strippen. Deze kosten 5 of 10 euro en zijn verkrijgbaar in het Inloophuis Dieren of de VrijeTijdsVleugel. Deze strippenkaarten kunnen ook aangekocht worden met de Gelrepas. Er is niet iedere dag iemand aanwezig voor de verkoop, maar daar kan de begeleider van de activiteit meer over vertellen.

De VrijeTijdsVleugel is in het Duynhuis aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 te Dieren.