Van Knekel tot Klepel in de Martinikerk

DOESBURG – Op zaterdag 1 juni van 14.00 tot 17.00 uur is in de Martinikerk in Doesburg de manifestatie ‘Van Knekel tot Klepel’. Het zal een ontdekkingsreis zijn door de geschiedenis van de kerk. Er zijn lezingen van kunsthistoricus Paul le Blanc, historicus Frans Westra en beiaardier Frans Haagen. Tevens kan een beperkte groep de kerktoren beklimmen om een live bespeling van het carillon mee te maken. Wilbert Berendsen, organist, zal tussen de bedrijven door acte de présence geven met de bespeling van één van de kerkorgels. Tijdens de pauze en na afloop van de manifestatie heeft ook het Zilvermuseum haar deuren geopend. Deze middag is een unieke samenwerking tussen historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, de Grote of Martinikerk en Stichting Doesburgs Carillon. Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar via martinikerk-doesburg.nl/programma. Kosten van consumptie (koffie/thee) zijn inbegrepen.