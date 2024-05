‘Twijfelachtige’ expositie in Velp

VELP – ‘Het achterste van mijn tong’. Dat is de titel van de expositie die sinds zondag 5 mei te zien is aan de Oranjestraat 36a in Velp. De tentoonstelling is georganiseerd door Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst. Sacha Barraud heeft het geheel samengesteld. Met de vraag: ‘heb jij ooit iets gemaakt waarvan je denkt: dit laat ik liever niet zien?’, nodigde Barraud zestien beeldend kunstenaars uit om dit ook te doen en een werk te exposeren dat zijzelf twijfelachtig of op z’n minst discutabel vinden. Het achterste van hun tong… Weg uit de comfortzone. Sacha Barraud maakt documentaires, films en reportages voor diverse omroepen en regisseerde in de jaren 90 voor TV Gelderland de serie Gelders Vuur.

De expositie is elke zondag in mei te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

nieuwe-ruimte.nl