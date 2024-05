Twee films bij Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont deze week de films ‘Scrapper’ en ‘C’è encora domani’. Ze zijn te zien in de filmzaal van Het Arsenaal in Doesburg.

Donderdag 9 mei om 14.30 uur en zondag 12 mei om 20.00 uur wordt ‘Scrapper’ vertoond. Deze gaat over de 12-jarige Georgie. Zij woont in Londen en sinds de dood van haar moeder zorgt ze voor zichzelf. Ze is dan ook niet blij als op een dag haar vader, na jaren afwezigheid, weer terugkeert.

Vrijdag 10 en woensdag 15 mei om 20.00 uur is het tijd voor de Italiaanse film ‘C’è encora domani’. Deze speelt zich af in Rome, mei 1946. Delia woont met haar tirannieke man, haar jongvolwassen dochter en twee irritante zoontjes in een stadje waar Amerikaanse soldaten de prille vrede bewaken. Ze wordt door haar man en zoons gebruikt als sloof, voetveeg en boksbal en door haar dochter met minachting bekeken. In de coulissen hangen twee potentiële mannelijke redders rond: een Amerikaanse soldaat en een aanbidder uit vroeger tijden, die niets liever willen dan haar helpen. Op een dag ontvangt Delia een mysterieuze brief die haar leven kan veranderen.

reserveren: filmhuis-doesburg.nl