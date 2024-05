Twee films bij Filmhuis Dieren

DIEREN – Het Filmhuis Dieren vertoont de komende week twee films in de Zoomerij te Dieren. Vrijdag 24 mei is ‘The zone of interest’ te zien en op dinsdag 28 mei ‘Blackbird blackbird blackberry’. Beide films draaien om 20.00 uur.

‘The zone of interest; is een indrukwekkend oorlogsdrama Kampcommandant Rudolf Höss woont met zijn gezin in een mooie, ruime dienstwoning met een grote tuin, die grenst aan de muur van Auschwitz. Zijn vrouw Hedwig voelt zich de koning te rijk. In deze omgeving creëert ze een paradijs voor haar gezin en dit laat ze zich niet meer afnemen.

In ‘Blackbird blackbird blackberry’ koestert Etero haar vrijheid even veel als haar winkel en de bramen die ze plukt. In haar Georgische dorp is ze het middelpunt van geroddel omdat ze geen man heeft, maar toch is ze trots op haar onconventionele leven. Tot ze, na een bijna-doodervaring, als een blok valt voor leverancier Murman. Na 48 jaar maagdelijkheid en ongebondenheid komt Etero plots in een gepassioneerde seksuele wervelwind terecht, waarna ze voor de onvermijdelijke keuze komt te staan: alleen door of samen?

filmhuisdieren.nl