Twee films bij Filmhuis Dieren

DIEREN – Filmhuis Dieren vertoont deze week twee films in de Zoomerij Dieren. Op vrijdag 31 mei staat ‘Simple comme Sylvain’ op het programma en dinsdag 4 juni ‘The braid’. Beide films beginnen om 20.00 uur.

‘Simple comme Sylvain’ draait om Sophia en Sylvain. Sophia is een filosofieprofessor uit een welgestelde familie en al tien jaar getrouwd met de al even belezen Xavier. Ze hebben een goed, maar seksloos huwelijk en zijn inmiddels meer vrienden dan geliefden. Wanneer Sophia de aannemer Sylvain ontmoet om de renovatie van een vervallen chalet te bespreken, is het liefde op het eerste gezicht en spatten de vonken ervan af. Maar Sylvain komt uit een arbeidersfamilie en heeft een totaal andere achtergrond dan Sophia, waardoor zij gaat twijfelen aan haar eigen overtuigingen en ambities.

‘The braid’, de verfilming van haar gelijknamige bestseller, vertelt het verhaal van drie levens die, ondanks grote verschillen, toch met elkaar vervlochten zijn. In India is Smita een zogenoemde onaanraakbare, die de kost verdient met het opruimen van uitwerpselen. Ze droomt ervan haar dochter een opleiding te geven, iets wat onmogelijk lijkt. Maar ze is bereid alles op te geven voor een betere toekomst. In het Canadese Montreal is Sarah een gescheiden moeder die haar borstkankerdiagnose verborgen probeert te houden om haar geplande promotie niet in gevaar te brengen. Op het Italiaanse Sicilië probeert Giulia het pruikenatelier van haar vader ondanks vele tegenslagen open te houden. Een verhaal over het doorzettingsvermogen van vrouwen, en onbewuste verbintenis.