Twee bespelingen carillon

DOESBURG – Op zaterdag 1 juni vindt de manifestatie ‘Van knekel tot klepel’ plaats in de Martinikerk in Doesburg. Onderdeel daarvan is de bespeling van het carillon met een livestream verbinding vanaf de toren in de Martinikerk zelf. Iedereen die zich in de kerk bevindt kan de actuele bespeling van Frans Haagen, de beiaardier, direct volgen. Ook is er de mogelijkheid een demonstratie van het carillon in de toren bij te wonen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kaarten bestellen kan via martinikerk-doesburg.nl/programma of bij de ingang van de kerk.

Op zondag 2 juni is er de Culturele Zondag bespeling van 14.00 tot 15.00 uur. Op de diverse terrassen in het centrum is de muziek van het carillon goed horen.

carillon-doesburg.nl