Tuindag in Tuin van Sjef

VELP – Zondag 12 mei is er van 13.00 tot 17.00 uur weer een tuindag in de Tuin van Sjef in Velp. Bezoekers zijn welkom om een rondleiding te volgen door de tuin en de expositie ‘kunst en jeugdtekeningen van Sjef’ te bezichtigen. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

De Tuin van Sjef is te vinden aan de Boulevard 33b in Velp, midden in het dorp en grenzend aan de Rozendaalse beek. Een groep begunstigers en vrijwilligers zet zich in om deze ‘door de mens vormgegeven natuuroase’ te behouden na het overlijden van initiatiefnemer en kunstenaar Sjef van der Molen in 2014.